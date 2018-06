Tutto pronto per la 33° “Quatar pass par Arcisà”

E’ tutto pronto per la 33esima edizione di “Quatar pass par Arcisà… passando per Maxi“, la gara podistica del circuito Piede d’oro che si svolgerà domani, domenica 24 giugno, ad Arcisate.

La manifestazione prenderà il via alle 7.30 con il ritrovo al Parco Lagozza, dovce ci sarà il punto per l’scrizione alla gara (4 euro per gli adulti, e 2 euro per i ragazzi fino a 15 anni).

Alle 8,40 partirà il minigiro (con premiazioni non appena finita la gara).

Alle 9 la partenza dei podisti per i due circuiti (corto da 4 km e lungo da 9,8 km), subito dopo partiranno i concorrenti del Nordic walking.

Le premiazioni si svolgeranno a partire dalle 10.30 circa.

La manifestazione, organizzata da Gs Miotti e dall’Atletica Arcisate, si svolge nell’ambito della Festa dell’Atletica con la Sagra del Pesce.

Gli organizzatori segnalano i tre parcheggi dove è possibile lasciare l’auto: piazzale Lagozza, parcheggio del Tigros e parcheggio della Stazione.

Sul sito del Piede d’Oro, tutte le informazioni sulla gara