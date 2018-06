“E’ tutto pronto per il Natale a Varese” con sei mesi d’anticipo

Quando abbiamo ricevuto, noi giornalisti, la notizia che avremmo partecipato alla presentazione delle iniziative di Natale nella sede di Confesercenti, la tendenza è stata a ironizzarne, considerato che in questi giorni, più che di slitte e renne, si preferirebbe parlare di secchielli e infradito.

Ma la conferenza stampa convocata dall’associazione di categoria cittadina non era uno scherzo, ne un’iniziativa troppo anticipata: «Abbiamo ritenuto di dare notizia ai cittadini e ai commercianti che Confesercenti e la propria squadra non resta a guardare, ma agisce – ha spiegato Rosita de Fino, direttrice della sede varesina dell’associazione – Grazie alla volontà di un nostro associato, Luca Toninandel de “La Stube” di Bodio Lomnago, che in occasione del bando lanciato dal comune di Varese per i progetti natalizi per natale ha deciso di presentare in autonomia un progetto per il Natale, abbiamo pensato di mettere insieme le forze e appoggiarlo, sostenerlo, collaborare e investire per la buona riuscita dell’evento».

DAL VILLAGGIO ALLA PISTA, DALLE LUMINARIE SULLA TORRE CIVICA AI MERCATINI SU TRE PIAZZE

Il Natale 2018 nella città giardino si chiamerà Varese Christmas Village: un insieme di eventi per tutto il periodo natalizio, con pista di pattinaggio (in piazza Monte Grappa) e villaggio di Babbo Natale (in Piazza della Repubblica), dove soggetti luminosi alti fino a circa 5 metri saranno l’attrazione per chi arriva in città.

In piazza Monte Grappa invece l’ex IAT diventerà la casetta del cambio per una pista da 300 metri quadri, ma ci saranno anche le casette del mercatino e un allestimento speciale ed altamente suggestivo per albero, torre civica e facciata della Camera di Commercio.

Alberi allestiti con luci anche in piazza Carducci, Piazza Giovine Italia e Piazza San Vittore, mentre in diverse vie del centro ci sarà la filodiffusione con canti natalizi e per le strade della città gireranno il trenino e la carrozza di Natale.

Diversi gli eventi durante il periodo, dallo spettacolo per bambini al Salone Estense curato dall’Associazione Giochi-AMO e dall’Associazione Adolescenti D’Oggi

“CERCHIAMO PARTNER CHE CI CREDANO: TIRIAMO FUORI L’ORGOGLIO VARESINO, COMO NON E’ MEGLIO DI NOI”

«Il programma può, e speriamo succeda, essere integrato da altri eventi che si vorranno presentare provenienti da altre associazioni che volessero fare parte di questa progetto – ha spiegato De Fino – Piu’ ricco sarà, piu’ successo si potrà avere, più persone visiteranno la nostra bella città durante il periodo di Natale».

L’annuncio, quindi, è anche una chiamata alla sponsorship. In nome di una città che, innanzitutto, merita di essere vista come bella e attrattiva, se vuole continuare a vivere del suo commercio. «Dobbiamo smetterla di dire che fuori da questa città è tutto meglio: non è vero – commenta con forza il presidente di Confesercenti, Christian Spada – Abbiamo passato tutto il natale scorso a vedere quant’era bello a como quanto suggestivo a Como, quanta vita c’è a Como. Io ci lavoro, con Como, e ho anche rapporti famigliari, e vi dico che il comparto della somministrazione sulla città di Varese è molto migliore che a Como: la nostra capacità di fare business è nettamente superiore, e quando porto potenziali clienti qui da altre città il commento è unanime “non avrei mai immaginato di trovare cose così belle”. Senza contare che quella che chiamiamo “Piccola Brera” e che magari “dà da fare” il sabato sera alle forze di polizia è un caso più unico che raro di attività serale nelle città, fatto salvo ovviamente Milano. Forse è arrivato il momento di far diventare un punto di forza ciò che abbiamo, ne guadagneremmo tutti. Con questo evento vogliamo prepararci a portare all’esterno Varese, per attrarre il turismo natalizio anche da noi».