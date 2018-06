S’incatena al cimitero per salvare il laghetto della pesca sportiva

Una protesta senza dubbio singolare, che ha suscitato anche simpatia e partecipazione. È quella attuata dal signor Paolo Minchio, presidente dell’associazione dilettantistica Pesca Sport Cadrezzate. Che nella mattina di oggi, giovedì 7 giugno, si è incatenato al cimitero per “salvare” il “laghetto dei Margin”, lo specchio d’acqua della locale pesca sportiva, una struttura che si trova nella zona verde tra il paese e la vicina Capronno.

La vicenda – va detto – è oggetto di una controversia tra privati. Da un lato l’associazione sportiva, dall’altra il proprietario di uno dei due terreni su cui si estende parte il laghetto, realizzato a inizio anni Ottanta. I proprietari – eredi di chi diede la disponibilità trent’anni fa – oggi chiedono che il terreno venga ripristinato nelle condizioni originarie, a prato.

La vicenda è già finita in tribunale, ma Paolo Minchio, «85 anni a luglio», è speranzoso nella possibilità di salvare la struttura. «Sono tre anni che non ci hanno rinnovato il contratto. Il proprietario che vuole ripristinare ha il 10% del terreno occupato dal laghetto», spiega, appena rientrato dal cimitero. È stato al sole per tre ore e mezza, incatenato alla tomba di Luigi Sartorio, «ul Sartur» che fu tra i promotori della struttura sportivo-ricreativa, oggi un po’ dimessa dopo questi ultimi anni di abbandono. «È intervento il sindaco e mi ha convinto a smettere la protesta» racconta. «Ora siamo in fase di mediazione in Tribunale, è rinviato tutto a settembre».