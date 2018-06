Protesta notturna contro la rotonda in viale Duca d’Aosta

Le proteste di un gruppo di cittadini hanno caratterizzato la serata di ieri (lunedì) all’incrocio tra viale Duca d’Aosta e via Mameli. Non vogliono che vengano abbattuti una ventina di tigli del viale per fare spazio ad una rotonda che giudicano dannosa per i pedoni e per il traffico.

Del gruppo fanno parte Andrea Barcucci di Legambiente, Audio Porfidio, alcuni architetti come Paolo Torresan e Giovanni Ferrario, Vitaliano Caimi, alcuni residenti della zona che si sono riuniti in un comitato.

I primi due sono stati protagonisti in questi giorni anche con uno striscione con le facce dell’ex-sindaco Gigi Farioli e dell’ex-assessore all’Urbanistica Giampiero Reguzzoni, responsabili dell’autorizzazione del supermercato nel 2016.

La manifestazione, che ormai ha assunto il carattere di un presidio permantente all’incrocio, punta a cercare di far cambiare idea soprattutto all’attuale sindaco che, dopo aver osteggiato (e promessolo stop) della rotonda, ora pare essersi rassegnato all’opera.

L’impresa, che dovrebbe ormai essere in possesso di tutte le autorizzazioni, sta attendendo il momento buono per iniziare un intervento che la Coop attende da tempo per poter poi aprire il nuovo supermercato che sta realizzando proprio di fianco all’ex-calzaturificio Borri. Per il momento le piante sono ancora al loro posto.

Nel frattempo il viale è stato inserito tra i luoghi del cuore del Fai e qui si può votare.