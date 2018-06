Protezione civile, Enel e istituzioni per gestire in anticipo le emergenze

Si è svolto ieri pomeriggio, 21 giugno, a Varese l’incontro tra Protezione Civile di Regione Lombardia, Prefettura di Varese, E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione, e i rappresentanti delle istituzioni del territorio, per assicurare una gestione sempre più efficace e coordinata delle emergenze territoriali, un’iniziativa che dà seguito al Protocollo d’Intesa siglato lo scorso anno tra Enel e Regione Lombardia.

L’accordo ha rafforzato i rapporti di collaborazione tra le parti per fornire risposte sempre più rapide ed efficaci in caso di emergenza, lavorando in particolare su prevenzione del rischio, formazione del personale e coordinamento degli interventi.

Il Protocollo ha permesso inoltre di ottimizzare le procedure di comunicazione – sia in condizioni ordinarie che in fase di emergenza – e favorire la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi, accrescendo la capacità di risposta sinergica in caso di criticità sul territorio regionale.

All’incontro che si è svolto a Varese, hanno partecipato Roberto Laffi, Direttore Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, Roberto Bolognesi, Prefetto Vicario della Prefettura di Varese, Carmela Melzi, Responsabile UO Sviluppo e Attuazione delle Politiche per la Sicurezza delle Infrastrutture Critiche della Protezione Civile di Regione Lombardia e i rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni del territorio.

Per E-Distribuzione erano presenti Vincenzo Di Luozzo, Responsabile per la Lombardia, Alberto Gotti, Responsabile Esercizio Rete per la Lombardia, Carlo Bergaglio, Responsabile della Zona di Varese.

In apertura dell’incontro si è fatto il punto sulle attività messe in campo per la prevenzione e la gestione delle emergenze territoriali, condividendo nuove proposte e azioni che garantiscano interventi sempre più rapidi, coordinati ed efficaci. E-Distribuzione ha inoltre offerto una panoramica sull’organizzazione territoriale e sulla gestione della rete elettrica della Lombardia.

E’ stato inoltre condiviso il piano di investimenti e gli interventi realizzati dall’azienda del Gruppo Enel per garantire la resilienza della rete elettrica e assicurare ai cittadini e alle imprese del territorio un servizio elettrico affidabile anche in situazioni di emergenza. Forte attenzione è stata posta sulla necessità di garantire la viabilità delle strade, l’accessibilità degli impianti elettrici, anche in presenza di condizioni ambientali critiche, e l’importanza della manutenzione degli alberi ad alto fusto presenti in prossimità delle linee elettriche. Infatti, l’attività di taglio piante è fondamentale per evitare che alberi e rami, in presenza di condizioni meteorologiche avverse, si abbattano sulle linee compromettendo la sicurezza e l’efficienza operativa degli impianti.

«La collaborazione intrapresa con la Protezione Civile e la Prefettura di Varese ci ha permesso di condividere il patrimonio di esperienze e pratiche territoriali specialistiche acquisite negli anni – ha commentato Vincenzo Di Luozzo, Responsabile E-Distribuzione per la Lombardia – segnando un ulteriore passo avanti per garantire la continuità del servizio elettrico anche in situazioni critiche. La resilienza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e la qualità del servizio offerto da E-Distribuzione sono il risultato dell’efficienza delle squadre operative, di sistemi di telecontrollo della rete innovativi e di costanti piani di investimento».