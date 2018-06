Prova costume: ritrovare la bellezza con i nuovi trattamenti

La prova costume è ormai alle porte e con essa cresce l’esigenza di rimettersi in forma; un qualcosa che accomuna tutti, indistintamente donne e uomini. Lontani i tempi in cui questa necessità riguardava soltanto l’universo femminile. Da qualche anno il concetto di bellezza è entrato in modo prepotente nel mondo maschile aprendo una serie di opportunità non da poco.

Con l’estate alle porte la prima esigenza è quella di rimodellare il proprio corpo andando anche a tonificare: e tra i diversi trattamenti presenti sul mercato uno dei più ricercati è l’endermologie. Di cosa si tratta?

Come si può leggere sul portale Endermologieroma.it si fa riferimento ad un trattamento che nasce in Francia nei primi anni ’80 e che si basa sull’utilizzo di una tecnica di massaggio meccanico portato avanti grazie ad una particolare apparecchiatura elettromedicale. Il trattamento è noto anche con il nome tecnico di Lpg e la sua vera novità è quella di proporre in massaggio interamente meccanizzato che vada a portare una rigenerazione totale del tessuto connettivo.

Con l’endermologie si procede aspirando e ristabilendo le funzioni di questo tessuto che, lo ricordiamo, è quello che provvede al collegamento e al sostegno di altri tessuti dei vari organi. Con il trattamento Lpg lo si stimola al rinnovamento e alla rigenerazione grazie ad una maggiore ossigenazione e ad un drenaggio efficace il cui scopo finale è quello di eliminare le tossine dell’organismo.

Sempre grazie a questo movimento meccanicizzato si va a stimolare la produzione di elastina e collagene, sostanze fondamentali per rendere più elastico lo strato cutaneo. Ecco perché l’endermologie è considerato oggi uno degli strumenti principali per trattare la cellulite. Che, lo ricordiamo, è un accumulo di adipe proprio nel tessuto connettivo.

E i trattamenti tonicizzanti, anti cellulite, sono quelli maggiormente richiesti dalle donne all’interno di un mercato così ampio e ricco come è oggi quello dell’estetica e della bellezza. Uno dei pochi comparti ancora in grado di generare utili in sequenza e di contrastare la crisi economica. E mai come in questo periodo dell’anno chi opera nel settore va a fare affari d’oro vista la grande richiesta di trattamenti di bellezza di ogni genere: d’altra parte l’estate è alle porte e con essa cresce la necessità di apparire sempre al meglio.