In Provincia nasce l’ufficio “bandi europei”

Un ufficio bandi che farà da asse di collegamento tra le politiche provinciali, le istituzioni locali e le opportunità di finanziamento offerte dai bandi, con un occhio in particolare per quelli europei.

Lo hanno presentato questa mattina il presidente della Provincia Gunnar Vincenzi e il consigliere delegato Giuseppe Licata a Villa Recalcati.

L’ufficio sarà in Provincia e il personale sarà formato ad hoc nelle prossime settimane. «Oggi – ha spiegato il presidente Vincenzi – questa istituzione è un ente al servizio dei comuni del territorio e con questo ufficio, come del resto abbiamo fatto con l’istituzione della Stazione Unica Appaltante, riusciamo a dare un ulteriore servizio e aiuto alle amministrazioni locali».

L’obiettivo è quello di dare operatività alle politiche provinciali di sviluppo, da un lato, e dall’altro di essere di supporto con personale e competenze agli uffici comunali coinvolti.

«L’idea – spiega il consigliere Licata – nasce dal fatto che le amministrazioni attraverso i bandi pubblici regionali, nazionali ed europei riescono a incamerare risorse da investire sul proprio territorio. C’è però un deficit da colmare, ovvero quello relativo ai bandi europei. Sono infatti pochi i comuni che “sfruttano” questa opportunità sia per mancanza di personale, sia perché hanno difficoltà ad aggregarsi come invece richiedono molti di questi bandi. Provincia di Varese, che ha tra i suoi compiti quello di essere ente coordinatore, con questo ufficio, può dare il proprio contributo a colmare questa carenza». L’ufficio si occuperà di tutti i bandi: da quelli in ambito sociale, ambientale, culturale «e – continua Licata – una volta che sarà a pieno regime potrà contribuire alla crescita del nostra territorio, oltre che svolgere un’attività di informazione verso le amministrazioni locali».