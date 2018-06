Puliamo insieme le nostre strade

Almeno una volta vi sarete chiesti da quale lontano paese arrivino i ragazzi ospiti della struttura “ Villa Letizia”; sovente vi sarete domandati quali “ strade “ li abbiano condotti fin qui, quali percorsi sceglieranno di intraprendere e il contributo che potrebbero portare alla nostra Comunità.

Questa settimana questi ragazzi sono scesi nelle nostre strade e si sono soffermati su quel pezzetto che ogni giorno percorrono; quel pezzo di “route’’ o “road’’ che divide Villa Letizia, la loro casa temporanea, dalla stazione ferroviaria di Gemonio.

Un gruppo di otto ospiti della cooperativa Agrisol Servizi, infatti, in collaborazione con il Comune di Caravate si è preoccupato della pulizia delle strade, rastrellando e raccogliendo rifiuti sparsi sul loro abituale percorso, unendo all’attività di gruppo un lavoro di pubblica utilità.

Si è riusciti così a dare non solo un senso alla permanenza di questi giovani, ma anche un positivo riscontro pubblico e sociale.

Un ringraziamento particolare va all’ Ufficio tecnico del Comune di Caravate per aver messo a disposizione il materiale necessario alla pulizia e la preziosa collaborazione di un proprio dipendente.

L’obiettivo che Agrisol si è posto è stato quello di sensibilizzare i ragazzi sul valore di ciò che è di tutti e sull’importanza della cooperazione con la Comunità che li accoglie, per il raggiungimento di un fine comune.

A presto sulle “strade di Caravate”!

Vittorio Glave