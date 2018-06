Quale futuro per l’Europa: 80 studenti discutono un nuovo manifesto

Ottanta ragazzi discutono del futuro dell’Europa. Si sono incontrati lo scorso fine settimana a Bologna, prima tappa di un “brain-tour” che li porterà anche a Vienna e poi a Bruxelles.

Sono tutti studenti tra i 16 e i 22 anni provenienti da diversi stati dell’Unione (Italia, Austria, Slovenia e Polonia). Si confrontano su temi sociali, culturali ed economici per indicare una via di sviluppo della comunità europea più attenta a sociale. Tra i partecipanti al progetto internazionale My Revolution – nato all’interno del programma Europe for Citizens-European Remembrance – ci sono anche cinque studenti del percorso quadriennale dell’Ite Tosi di Busto Arsizio.

Lorenzo Annicchiarico, Filippo Parise, Graziella Costa, Erika Ciardiello, Alice Pelosi della 3° quadriennale, accompagnati dalla professoressa Giovanna Monti, hanno discusso con gli altri studenti partendo da queste domane: Quali sono le domande importanti che vorresti porre alla Commissione europea? Come credi si debba sostenere il cambiamento sociale? Per cosa vorresti impegnarti in Europa?”

Dai vari incontri si arriverà alla formulazione di un “Manifesto” da presentare ai parlamentari europei a Bruxelles partendo dalla rivoluzione russa e dalle domande di “pace, pane e terra” per riformulare una “rivoluzione/richiesta” contemporanea.

Il percorso, infatti, è formulato in tre incontri:

– il primo incontro si è svolto a Bologna nelle giornate del 9 e 10 giugno, durante le quali, attraverso laboratori artistici (musica, teatro, video e fumetti) i ragazzi hanno formulato, divisi in gruppi di lavoro, le richieste di una “rivoluzione” e cambiamento attuale, indagando su quali sono le esigenze dei giovani a cui vogliono dar voce.

– il secondo incontro sarà a Vienna dal 20 al 23 settembre: i ragazzi continueranno a confrontarsi per arrivare alla formulazione del Manifesto e avranno anche una formazione su metodi di comunicazione e dialogo con le istituzioni in vista del terzo incontro

– il terzo incontro a Bruxelles dal 6 all’8 novembre dove il Manifesto verrà presentato da una delegazione di 20 rappresentanti.

In questa prima tappa i ragazzi del Tosi hanno lavorato in gruppo e realizzato un video il cui focus è stato “immigrazione, sfruttamento e disoccupazione giovanile in Europa”.

L’attività si è svolta in collaborazione con la ONUS GVC – Gruppo di Volontariato Civile, un’organizzazione non governativa laica e indipendente, nata a Bologna nel 1971. È attiva nella cooperazione internazionale con strategie complesse d’intervento: dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da conflitti e catastrofi naturali alla ricostruzione, dalla sanità alla sicurezza alimentare, dallo sviluppo rurale all’educazione, dalla tutela delle donne all’infanzia.