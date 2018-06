Con i “Quaranta matocchi” tornano le fiabe a Bizzozero

Sesta edizione dell’iniziativa “Fiabe a Bizzozero” organizzata da Bizzozero.net con i piccoli studenti del quartiere.

A realizzare i preziosi volumi sono stati quest’anno la classe terza della scuola primaria Marconi e la classe quinta della scuola primaria Garibaldi, che li hanno ricevuti solennemente, per mano del sindaco Davide Galimberti e del rappresentante del giornale on line Bizzozero.net Raffaele Coppola, davanti alle due maestre Marina e Cristina.

«L’obiettivo dell’iniziativa è far scoprire il territorio in cui vivono, con un lavoro. quello di ideazione, realizzazione e illustrazione di una fiaba ambientata nel quartiere che ci auguriamo possa rappresentare nel loro futuro un ricordo indelebile – ha spiegato Raffaele Coppola – Quest’anno poi entrambe le classi si sono cimentate con storie vere, racconti del paese. Un’occasione in più per fare ricerche sul loro territorio, e sono stati tutti bravissimi».

I “Quaranta matocchi de Bigiogiar” infatti è la storia mitica di una truffa accaduta alla fine dell’800: i ragazzi di quinta della scuola Garibaldi – che in terza avevano già partecipato all’iniziativa, peraltro – hanno fatto anche ricerche storiche per raccontarla.

La seconda fiaba si intitola invece “Embres” ed è stata totalmente inventata dai ragazzini della terza elementare della Marconi, ma anche loro hanno dovuto studiare: è ambientata infatti nel 1600, nel castello di Bizzozero, e molte sono state le ricerche storiche per rendere la fiaba più “credibile”.