Quarto evento di “Gavirate per Gavirate”

Martedì 26 giugno si terrà a Gavirate all’oratorio San Luigi uno speciale spettacolo musicale organizzato dal team di associazioni che si racchiudono attorno al comitato “Gavirate per Gavirate” con l’obiettivo di sostenere le case di riposo della zona.

Lo spettacolo “Andando, vivendo” è un coinvolgente viaggio musicale intorno al mondo:

teatro, musica, colori, video e passione. Violin performer di Saule Kilaite the Invisible orchestra accompagnata dal clarinettista Marino Delgado Rivilla.

«Partecipate numerosi, aiutateci ad aiutare» dicono gli organizatori. «Ricordiamo che gli utili della festa saranno devoluti interamente al progetto. Quindi, non lasciamo, raddoppiamo!»

Per informazioni: gaviratepergavirate@gmail.com. I biglietti si potranno acquistare

direttamente la sera del concerto oppure in prevendita sabato e domenica oratorio nel corso di

GIUGNO SPORT.

Sulla pagina di Facebook dedicata: Gavirate per Gavirate troverete tutti i programmi aggiornati e le

opportune informazioni.

MARTEDI’ 26 GIUGNO 2018 ORE 21,00

ORATORIO SAN LUGI DI GAVIRATE

SPETTACOLO MUSICALE

ANDANDO, VIVENDO