Quattro conferenze spettacolo aspettando “L’italiana in Algeri”

In attesa dell’inizio della XXII edizione del Festival – che si terrà il 18 luglio con la prima de “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini – il Circolo degli Amici di Ticino Musica organizza quattro conferenze-spettacolo di introduzione all’opera.

“Vivi l’opera di Ticino Musica! – Donne, avventure, sultani e la ricerca della felicità”, è il titolo delle conferenze, che vedranno protagonisti il musicologo Fabio Sartorelli,Umberto Finazzi (direttore musicale dell’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”) e Gabor Meszaros, direttore artistico di Ticino Musica, con la partecipazione dei cantanti dell’Opera studio.

Le conferenze-spettacolo si terranno il 26 giugno alle 19 a Giubiasco (Hotel La Tureta), il 27 giugno alle 14.30 a Lugano (Hotel Pestalozzi, conferenza in italiano e in inglese) ed alle 19.30 ad Ascona al Centro Evangelico (in italiano e in tedesco) ed infine per il 29 giugno nella sala 4 del LAC di Lugano alle 10.45.

I costi di entrata variano dai 10 ai 25 franchi per gli eventi dei giorni 26 e 27 giugno, mentre l’appuntamento al LAC del 29 giugno prevede un biglietto intero di 50 Fr. Per i membri del Circolo degli Amici di Ticino Musica l’ingresso è gratuito, mentre per coloro che si iscriveranno al Circolo Amici nel corso degli incontri, il costo del biglietto verrà dedotto dalla quota 2018.

È possibile riservare un biglietto di ingresso contattando il Circolo degli Amici di Ticino Musica (amici@ticinomusica.com – tel. +41 (0)76 470 67 86).

A partire dal 18 giugno sarà possibile inoltre seguire le prove dell’opera, che si svolgeranno ogni giorno a Mendrisio presso l’Oratorio S. Maria.

Il team dell’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”, composto da cantanti e strumentisti provenienti da tutto il mondo e selezionati tramite audizioni lo scorso mese di marzo, sarà coordinato, guidato e ispirato da Umberto Finazzi (direzione musicale), Marco Gandini (regia) e Claudio Cinelli (scenografia).

L’italiana in Algeri andrà in scena il 18 luglio alle 20 nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano (evento di inaugurazione di Ticino Musica 2018), il 20 luglio a Bellinzona (Chiesa Collegiata – opera in forma di concerto), il 21 luglio ad Ascona (Teatro del Gatto), il 22 luglio a Sorengo (Al Chiosetto) ed il 24 luglio di nuovo a Lugano, nella Hall del LAC.