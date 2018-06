Quattro notti bianche per l’estate samaratese

Arriva l’estate, anche a Samarate: a partire dal 30 giugno commercianti, associazioni e Pro Loco scendono in campo con tante attività per animare l’estate samaratese, e non solo.

Pochi giorni fa infatti Comune di Samarate e Pro Loco con A.Co.S – Associazione Commercianti di Samarate, hanno siglato l’accordo prevede l’organizzazione congiunta tra Pro Loco e A.Co.S di eventi sociali nelle 4 piazze della città.

Un accordo che, visto il successo del 2017, viene rinnovato quest’anno per la seconda volta con una novità riguardante il primo gruppo di attività “in piazza”, ovvero le notti bianche. Anche la frazione Cascina Elisa diventa protagonista, portando a quattro il numero delle notti bianche samaratesi che si concentreranno nelle piazze al centro delle frazioni della città (nella foto: la presentazione con gli organizzatori, la vicesindaco Cariglino, il vicepresidente Asco Marco Introini).

Il tutto prende il via sabato 30 giugno a San Macario dove, sulle note degli Urlo Band, Piazza Mantegazza si colora di bancarelle di hobbistica e gonfiabili. Prevista l’apertura delle attività al pubblico così come la possibilità di gustare prodotti gastronomici presso bar, ristoranti e stand in piazza. Continuano poi gli appuntamenti a Samarate il 7 luglio, a Cascina Elisa il 14 luglio e a Verghera il 21, con dj set, bancarelle, lezioni dimostrative di danza del ventre o lancio delle lanterne cinesi.

«L’organizzazione degli eventi è frutto di un notevole impegno e di una forte sinergia instauratasi tra Pro loco e A.Co.S – commenta Alessandra Cariglino, vicesindaco di Samarate con delega ai servizi di eventi e iniziative del commercio locale – Il Comune incentiva la creazione di momenti di aggregazione e di crescita culturale e che valorizzano il territorio cittadino attraverso il coinvolgimento delle realtà associazionistiche. Sarà nostro compito supportare le iniziative di Pro Loco e A.Co.S, accessibili a tutti in modalità libera e gratuita, che il Comune sosterrà con una quota di 3mila euro, a fronte dell’impegno dei firmatari dell’accordo di organizzare almeno quattro eventi su quattro piazze. Una quota a simbolo dell’interesse dell’Amministrazione comunale nelle attività del territorio volte a vivacizzare la città e promuovere negozi ed esercizi»

«Eventi partecipati come questo danno un grande supporto nel contrasto alla ludopatia: durante le quattro notti bianche, i tavoli saranno rivestiti dalle tovagliette dedicate alla campagna #AZZARDOIOTIVINCO, volta a sensibilizzare i rischi del gioco d’azzardo. Questa azione è parte nel progetto “liberandoci dall’overdose da gioco d’azzardo #azzardoiotivinco”, finanziato da Regione Lombardia, ed è una tra le molteplici iniziative nate in collaborazione con AND – Azzardo e Nuove Dipendenze messe in atto per arrivare a quante più persone possibile con l’obiettivo di facilitare le richieste di aiuto in caso di bisogno.» conclude Nicoletta Alampi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Samarate.