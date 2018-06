Quattro passi per conoscere l’affascinante storia di Viggiù

(foto di Luisa Finazzi)

In occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue,l’Avis di Clivio Saltrio e Viggiù organizza per domani, domenica 10 giugno, una passeggiata per conoscere l’affascinante storia di Viggiù.

Accompagnati da due ciceroni fantastici – Beppe Galli e Francesco Rizzi – si passeggerà per il paese sulle tracce della storia e dell’arte di cui Viggiù è ricchissima, ascoltando aneddoti e curiosità che sorprenderanno.

Il ritrovo è alle 10 alla chiesa di San Martino. La passeggiata durerà un paio d’ore e si concluderà con un rinfresco.

Informazioni e prenotazioni (non obbligatorie ma gradite) telefonando alla biblioteca (0332 486510).

In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.