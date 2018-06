“Quella strada è pericolosa, avevamo chiesto interventi alla Provincia”

«Avevamo chiesto di intervenire all’indomani dell’allargamento della strada, a Cunardo, nell’autunno del 20106. Avevamo chiesto misure immediate per diminuire la velocità e impedire il transito ai mezzi pesanti».

Ci tiene a puntualizzare a caldo il sindaco di Ferrera di Varese Marina Salardi con la provinciale 30 riaperta da pochi minuti a causa dell’incidente stradale che poteva avere conseguenze ben più gravi per gli occupanti dell’auto travolti oggi dal carico di un rimorchio, sganciatosi e proiettato verso valle.

«Su questa strada, i mezzi pesanti non possono passare – spiega il sindaco – . Avevamo chiesto già un anno e mezzo fa interventi, oltre che per limitare la velocità, anche per l’installazione di delimitatori dedicati proprio ai mezzi più grandi. Lo abbiamo fatto l’ultima volta giovedì scorso: siamo stati in Provincia con la polizia locale per ribadire la cosa. Speriamo che dopo quanto accaduto, qualcuno si muova», ha spiegato il sindaco di Ferrera di Varese in una telefonata a Varesenews.