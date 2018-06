«In quella via c’è una discarica, qualcuno intervenga»

Gentile Redazione,

In via Postumia, angolo via Quarnero a Varese di fianco al l’ impianto del Gas sono stati gettati nella scarpata adiacente rifiuti come una vasca da bagno bianca , un divano, un televisore alcuni vasi portafiori di plastica, contenitori vari di plastica come bottiglie, bidoni di pittura e sacchi con verde di potatura. Poco più avanti sulla riva della strada asfaltata rifiuti di inerti e lastre bituminose. Lungo la scarpata seminascosti tra la vegetazione di intravvedono altri contenitori, probabilmente vuoti, di vernice, pneumatici, batterie d’ auto e plastiche varie.

Invio queste foto allo scopo di sensibilizzare le persone a non abbandonare i rifiuti nelle zone boschive, come questa che è diventata, purtroppo, un luogo comune di discarica, ricordando che l’abbandono dei rifiuti è vietato dall’art. 192 del Dlgs 152/2006, ed è vietato sul suolo, nel suolo (comma 1) allo stato liquido o solido nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2) e che le sanzioni possono arrivare fino a 3000 euro oltre agli oneri di ripristino e pulizia della zona . Da un vostro lettore Enzo Crenna