«Questa fusione è una forzatura, voteremo No»

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo di Minoranza Progetto Comune

Se a due settimane dal referendum di fusione Cuveglio Duno arrivano finalmente cinque pagine di spiegazioni da parte del Comitato del SÌ (diretta espressione dell’attuale Amministrazione), significa che forse non sono sicuri di aver informato bene i cittadini … Solo oggi si dichiara alla stampa di essere pronti a un tavolo per allargare ad altri Comuni .In realtà il tentativo è stato già fatto , ma è naufragato.

Il 17 ottobre 2016 alle ore 18.30 a Cuveglio fu convocato un incontro con 9 sindaci per discutere la fusione, ma in 2 anni non si è voluto/saputo arrivare a nulla .Inoltre a Cuvio i cittadini l’estate scorsa hanno espresso un NO chiaro e anche questo comune ha rinunciato alla fusione con Cuveglio Duno.

Il fallimento di queste trattative e l’incapacità di gestire progetti di aggregazione anche in Comunità Montana, , fanno ben capire ai cittadini che questa fusione è una forzatura. A Cuveglio questo progetto di fusione a due ha trovato tutta la Minoranza contraria in Consiglio Comunale. Cosa giusta e da “buon padre di famiglia” sarebbe stata fare un passo indietro, dimostrando di avere a cuore veramente il territorio e riaprire la discussione coi cittadini e coi comuni limitrofi.

Invece qui ci viene proposto il contrario: PRIMA si invitano i cittadini ad approvare questa fusione, facendo un referendum pagato con soldi pubblici , POI si propone un comitato per allargare, quando la fusione è irreversibile e non si può tornare indietro. Purtroppo il comitato per il sì dimentica spesso di indicare la data del referendum , come nel volantino , non sarà per scoraggiare la partecipazione , visto che non c’è un quorum da raggiungere ? La ricordiamo noi : domenica 8 luglio dalle 7 alle 22 , decide chi vota , non chi si astiene. Basta esser presi in giro con tante belle parole , in tutto questo pasticcio non far confusione, vota NO a questa fusione!

Sara Ginelli, Roberta Tagliati gruppo di Minoranza Progetto Comune

(il titolo originale del comunicato era NOn fare con … FUSIONE !