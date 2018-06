I ragazzi di Magari Domani onlus cantano la parodia di “Mi fa volare”

Un video parodia di “Mi fa Volare”, la hit dell’estate 2017 cantata da Fabio Rovazzi e Gianni Morandi.

L’hanno ideata e cantata i ragazzi dello S.F.A. Magari Domani ONLUS di Gazzada Schianno: il titolo rivisto e corretto è “Da raccontare” ed è diventato l’inno del loro giornalino.

Sulla pagina Facebook, sul sito e sul blog c’è il testo e il video di questo progetto divertente e interessante.

ECCO IL TESTO COMPLETO

“DA RACCONTARE”

(INNO DEL GIORNALINO)

OH OH OH OH OH OH

PER FARE LE INTERVISTE QUI CI FANNO CAMMINARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

CI TOCCA FAR LE FOTO ANCHE CON IL CELLULARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

QUESTA GRANDE CONVINZIONE CHE UN MI PIACE PUÒ AIUTARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

QUANDO STO CANTANDO MA MI TOCCA LAVORARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

PERÒ

QUESTO ARTICOLO TI PREGO NOOO

PERÒ

IO VORREI PARLARE DELLO SPOORT

FACCIAMO PRESTO

DA RACCONTARE

NON È UNO SCHERZO

DA RACCONTARE

MI HANNO COSTRETTO

DA RACCONTARE

MA TUTTO QUESTO È DA RACCONTARE,

STO SCRIVENDO PREGO NON MI DISTURBARE

IL PROBLEMA VERO È COME PUBBLICARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

CON IL GIORNALINO LEGGERAI LE NOVITÀ

CUCINA, MERCATINO E SPETTACOLI QUA E LÀ.

CON LA MUSICA SI POSSON FARE PIÙ DOMANDE

SULL’APPARTAMENTO O SULLA CIEMME CABLAGGI

“VENGHINO SIGNORI

QUESTA È LA MAGARI DOMANI”

IL NUMERO DEL MESE DEVE ANCORA ARRIVARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

CON TUTTO QUEL LAVORO ME LO VOGLIO CONQUISTARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

PERÒ

QUESTO ARTICOLO TI PREGO NOOO

PERÒ

IO VORREI PARLARE DELLO SPOORT

FACCIAMO PRESTO

DA RACCONTARE

NON È UNO SCHERZO

DA RACCONTARE

MI HANNO COSTRETTO

DA RACCONTARE

MA TUTTO QUESTO È DA RACCONTARE,

STO SCRIVENDO PREGO NON MI DISTURBARE

IL PROBLEMA VERO È COME PUBBLICARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

L’HO CAPITO DOPO STA CANZONE

IL GIORNALINO HA UNA REDAZIONE

IL VIDEO IO LO FACCIO A UN SOLO SCOPO

CHE TUTTI LO LEGGANO E POI SI SCATTINO UNA FOTO

FACCIAMO PRESTO

DA RACCONTARE

NON È UNO SCHERZO

DA RACCONTARE

MI HANNO COSTRETTO

DA RACCONTARE

MA TUTTO QUESTO È DA RACCONTARE,

STO SCRIVENDO PREGO NON MI DISTURBARE

IL PROBLEMA VERO È COME PUBBLICARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE

DA RACCONTARE AH, DA RACCONTARE