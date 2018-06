Regionali, tutte le medaglie degli arcieri varesotti

Nnelle due sedi di Turbigo (per l’Arco Olimpico) e Siccomario (Pavia) si sono disputati i campionati regionali di tiro con l’arco e come sempre il bottino degli arcieri varesotti è stato ricco.

Le gare sono state rese difficili sia per la calura quasi estiva di domenica scorsa (10 giugno) sia per un vento teso e incostante che ha reso difficile regolare il mirino. Non per niente il risultato migliore è stato quello dell’Olimpionico Mauro Nespoli che con un arco da 64 libbre è riuscito a imprimere alla freccia una velocità e una traiettoria con cui gli altri non potevano competere.

Vediamo però quali sono stati gli arcieri della nostra provincia a mettersi in mostra cominciando dai titoli assoluti. Nell’Olimpico successo per la giovane coppia della CAM (Compagnia Arcieri Monica) di Gallarate formata da Elisa Coerezza e Riccardo Maggioni che hanno battuto in finale il mix team delle Tre Torri di Cardano. Tre Torri che invece hanno portato a casa il titolo assoluto nel Mix Team Compound con il duo Vailati-Uggeri.

Per quanto riguarda invece i titoli di classe ottenuti dagli atleti varesotti, cominciamo dall’Olimpico dove spiccano i successi di Mirko Monti della CAM (Senior Maschile), Gloria Cantù delle Tre Torri (Senior Femminile) e della giovanissima Marta Corini delle Tre Torri.

Nel Compound titolo di classe per Francesca Vailati e Fabio Randazzo della CAM tra gli Juniores, Elena Crespi delle Tre Torri per le Master e per le squadre Seniores Femminile e Master Maschile dei Tre Torri.

Lunga anche la lista delle medaglie d’argento, Laura Lavazza e Nadia Bonalli (Tre Torri) ed Eleonora Grilli (CAM) nel Compound femminile; Canavesi (Arcieri Varese) nel Master Olimpico, Paoletta (Arcieri Varese) per i Seniores mentre per gli archi Olimpici della CAM portano a casa una medaglia d‘argento Samuele Ghiraldini (Junior) ed Elisa Coerezza (Allieve). Argenti anche per la squadra maschile (Frangilli, Monti, Diani) e quella femminile Comunetti, Scandroglio, Monzani).

Infine medaglie di bronzo per le squadre compound dei Tre Torri, olimpica degli Arcieri Varese, il Mixed Team Olimpico dei Tre Torri sia Senior sia Ragazzi. Bronzi individuali a Giulia Andreetta della CAM per le Allieve Olimpico, Alessandra Moltrasio dei Tre Torri, Paternostro degli Arcieri Varese e per il giovane Gioele Falciani dei Tre Torri.