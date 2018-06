Regione: «Skipass gratis ai minori di 16 anni»

Facilitare la pratica degli sport invernali attraverso tariffe speciali per gli under 16 in tutto

il territorio lombardo.

È questo il senso di un emendamento al Piano Regionale di Sviluppo (PRS) approvato oggi in I

Commissione consiliare che apre alla possibilità di istituire lo skipass gratuito per i ragazzi tra i 4 e i 16 anni nei comprensori sciistici della Lombardia.

SERTORI: ATTENZIONE ALLA MONTAGNA – «Si tratta di un emendamento inserito nel Piano Regionale di Sviluppo che pone attenzione verso la montagna e incentiva le attività sciistiche. Ritengo sia opportuno portare avanti tutte quelle iniziative a favore degli sport invernali».

Così l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori commenta l’approvazione dell’emendamento che valuta le possibili iniziative di promozione a livello regionale in favore dei giovani sciatori e in raccordo con gli Enti locali ed i gestori degli impianti di risalita, compreso l’allargamento dello skipass gratuito.

TURISMO BIANCO E GIOVANI AL CENTRO – «La montagna in Lombardia – continua Sertori – rappresenta ben il 40% del territorio e il turismo bianco, legato allo sci, ha un ruolo di rilievo. Nella

nostra Regione vi e’ una consolidata tradizione rispetto a questa disciplina e lo testimonia la presenza di numerosi campioni a livello internazionale che grazie alle nostre associazioni

sportive presenti sul territorio hanno avuto modo di emergere.

Tra i tanti atleti nati sul territorio lombardo, è doveroso menzionare la campionessa e collega di Giunta, Lara Magoni, la valtellinese Deborah Compagnoni, o ancora la giovane campionessa

Arianna Fontana. E’ questo un passo che dimostra non solo la particolare attenzione di Regione Lombardia nei confronti delle tematiche montane, ma che invoglia i giovani a praticare gli sport invernali, mantenendo viva la tradizione che è nel DNA dei lombardi».

CAMBIAGHI: DIALOGO CON TUTTI GLI STAKEHOLDER – «Colgo con favore

l’iniziativa portata avanti dal consigliere regionale Antonello Formenti – sottolinea l’assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi – per la possibile istituzione dello skipass gratuito ai ragazzi sotto i 16 anni Mi concentrerò su questo tema per provare, dialogando con gli stakeholder, a valutare le soluzioni migliori per incentivare gli sport invernali».

MAGONI: PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MONTAGNE – Apprezzamento

anche da parte dell’assessore al Turismo e Marketing territoriale Lara Magoni: «Una misura che darebbe un grosso impulso alla promozione e valorizzazione turistica delle nostre montagne.

Esprimo particolare apprezzamento per un emendamento che andrà a sostenere concretamente il comparto montano lombardo dalle Alpi alle Prealpi, in accordo con gli enti locali e i gestori degli

impianti. Da vice campionessa del mondo di sci – conclude l’assessore regionale – non posso che accogliere con favore questa proposta. Lo skipass gratuito sino ai 16 anni rappresenterebbe un investimento politico ed economico di grande spessore proprio perché permetterebbe a Regione Lombardia di promuovere non solo lo sport tra gli adolescenti, ma il complesso dell’offerta turistica della Lombardia, dal lago alle montagne sino alle città d’arte».