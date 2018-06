“Rettore, potresti asfaltare il parcheggio?”

Ne sanno poco o pochissimo. Gli studenti dell’Università che affollano il bar di via Monte Generoso o le aule di Economia seguono con distrazione le vicende che riguardano i vertici dell’ateneo: da lunedì ci sarà la prima votazione del rettore che rimarrà in carica fino al 2024. «Ne ho sentito parlare l’altro giorno a lezione» commenta una studentessa. « Ci è arrivata una email che spiegava il cambiamento ma non ho approfondito» le fa eco la compagna.

In genere, i ragazzi si dicono soddisfatti di ciò che hanno trovato e trovano frequentando le diverse aule accademiche: « I docenti sono puntuali, gli appelli pure. Capita che ci arrivino informazioni un po’ in ritardo per disguidi della segreteria, ma nulla di grave».

Insomma, Insubria promossa dai suoi alunni se non su un punto: il parcheggio di via Monte Generoso che mette a dura prova la tenuta di pneumatici e ammortizzatori: « Si potrebbe asfaltare?»