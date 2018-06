Ricercato arrestato all’alba

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Saronno, questa mattina, hanno arrestato un

38enne marocchino, su cui pendeva da qualche tempo un ordine di esecuzione pena di un anno e mezzo da eseguire in carcere.

Monitorato negli ultimi giorni in maniera pressante, i militari in borghese all’alba di oggi hanno accerchiato l’abitazione in cui era alloggiato temporaneamente a Saronno, senza lasciargli possibilità di fuga.

Con uno stratagemma, si è fatto in modo che l’uomo si affacciasse dall’uscio della porta d’ingresso, per poi essere subito bloccato e reso inoffensivo.

L’uomo, come prassi, era già a conoscenza del provvedimento che pendeva sul suo capo e per questo

motivo aveva cambiato domicilio, cercando di rendersi irreperibile già da varie settimane.

Era stato condannato in Italia per false attestazioni a pubblico ufficiale, poiché per sottrarsi a un controllo di polizia aveva celato la sua vera identità.

Sconterà la pena presso il carcere di Busto Arsizio, dove è stato tradotto dopo le formalità di rito compiute presso la caserma di via Manzoni.