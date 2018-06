“Una ricetta miracolosa”: il laboratorio in libreria

Un buon libro, un gelato e un po’ di creatività. Ecco gli ingredienti per il pomeriggio di sabato 30 giugno promosso dalla libreria “Potere ai bambini” dalle ore 16.30.

L’iniziativa, ispirata al libro “Una ricetta miracolosa” di Gaetan Dorèmus (Terre di mezzo editore) parte da un esercizio di fantasia: “Come fare se il frigo è vuoto e in tutto il condominio nessuno ha fatto la spesa?” Semplice: si prende quel c’è : due uova, un pomodoro, qualche peperone, si mette tutto insieme e si condivide. Tutti i partecipanti all’evento, dopo la lettura del libro, potranno mettere a punto la ricetta miracolosa da condividere con gli altri e alla fine il dolce: un gelato ciascuno presso la gelateria Buosi di Varese.

Evento indicato per bambini dai 4 anni in su.

Per info costi e prenotazioni a info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199