Rimorchio si sgancia e travolge le auto, due feriti

Incidente stradale questo pomeriggio, martedì, a Ferrera di Varese lungo la strada provinciale 30: un rimorchio trinato da un mezzo pesante su cui era trasportato un trattore si è sganciato travolgendo alcune auto.

Nel dettaglio, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco per cause ancora in fase di accertamento durante il trasporto di un rimorchio agricolo e un trattore, da parte di un autotrasportatore, vi è stata una perdita di parte del carico.

Il rimorchio è caduto dal camion che lo trasportava prendendo successivamente velocità lungo una discesa.

Alcuni veicoli che sopraggiungevano sono riusciti a schivare l’attrezzatura agricola fuori controllo, tranne in utilitaria che è stata colpita in pieno.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti .

Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, oltre al 118.

Nell’incidente sono rimaste ferite due uomini di 40 e 27 anni, entrambi a bordo di una Opel Tigra, centrata in pieno dal mezzo pesante.

I mezzi di soccorso sanitario – ambulanza e automedica – hanno soccorso i due feriti.

La strada è rimasta a lungo bloccata, poi riaperta dopo le 18.