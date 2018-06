Domani 3 giugno e domenica 17 giugno, dopo due annullamenti per maltempo, confidando nel meteo riparte la stagione turistica della Grotta Remeron; dalla Colonia Rossi, lungo i sentieri del Parco Campo dei Fiori, sarà possibile visitare il cuore del Campo dei Fiori sino ad una profondità di 50 metri; l’escursione dura complessivamente tre ore e permette di attraversare i territori montani di Barasso e Comerio, passando da 500 a 720 metri sul livello del mare. Punto di partenza la ex Colonia Elioterapica in via al Piano 8a Barasso che offre agli escursionisti la possibilità di consumare pasti al sacco o di usufruire del servizio ristoro.

