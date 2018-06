Riparte il LatinFiexpo, una festa latina lunga tutta l’estate

Musica, balli e buon cibo. La grande festa del LatinFiexpo è ripartita. Da giovedì 14 giugno è infatti iniziata a MalpensaFiere la nuova edizione del festival latino che richiamerà per tutta l’estate migliaia di persone polo fieristico di Busto Arsizio.

«Siamo molto contenti di tornare qui per la quarta edizione del festival» dice Felice di Meo, organizzatore della rassegna che l’anno scorso ha superato i 240.000 ingressi. Una ricetta ormai rodata quella del LatinFiexpo che con un mix tra cultura gastronomica e i migliori balli latini è sempre capace di richiamare sempre un numeroso pubblico (leggi qui i dettagli della nuova edizione).

«Questa è una grandissima occasione di sviluppo e conoscenza del nostro territorio» ha commentato il vicesindaco Isabella Tovaglieri, secondo cui «le criticità sono assolutamente superate dalle opportunità». In questo senso l’assessore Paola Magugliani ricorda come «tanto è stato fatto per ridurre i disagi per i residenti vicino all’area» e che quindi mai come in quest’anno il LatinFiexpo «sarà un’occasione per godersi al meglio l’estate». Un festival che quindi oltre a far divertire chi lo frequenterà crea un forte indotto economico. «Un grande evento come questo ha delle enormi ricadute sul territorio -spiega Rudy Collini, nuovo numero 1 di Ascom a Busto- che sono sia immediate con la creazione di posti di lavoro e di lavori per le nostre aziende che di prospettiva, con i rapporti che si possono creare tra le nostre imprese e quelle che si vengono a conoscere qui».

En questo senso il LatinFiexpo anche quest’anno ha investito, intessendo una stretta collaborazione con consolati e ambasciate di praticamente tutti i paesi dell’America Latina. Un rapporto che sarà evidente a tutti quelli che frequenteranno l’area grazie alle settimane tematiche, ognuna dedicata ad un paese diverso (si inizia con il Brasile, ndr).

Il LatinFiexpo sarà aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) fino al 1 settembre. Per tutte le info clicca qui.