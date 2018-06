I Rise Against live al Circolo Magnolia

Dopo essersi esibiti come headliner alla scorsa edizione del Bay Fest, i Rise Against torneranno nel nostro paese per una data esclusiva il 25 giugno 2018 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Assieme a loro si esibiranno degli ospiti davvero speciali, Neck Deep e Stick To Your Guns!

Proprio l’anno scorso, in occasione del tour promozionale di ‘Wolves’, i Rise Against hanno dimostrato che hanno ancora lo stesso spirito e la stessa grinta che caratterizza da sempre le loro esibizioni dal vivo. Energia pura in un tutt’uno con la folla, canti che squarciano la gola e tanta adrenalina. Si può tranquillamente dire che la potenza di questa band dal vivo non abbia eguali, un’esplosione che si catalizza nella frenesia e nell’incredibile vocalità del frontman Tim McIlrath, nonché nella bravura e nella maturità artistica che hanno raggiunto tutti i componenti del gruppo. Gli show dei Rise Against sapranno lasciare il pubblico, dai fan di vecchia data fino alle nuove leve, letteralmente senza fiato.

RISE AGAINST

+ special guests NECK DEEP, STICK TO YOUR GUNS

25 GIUGNO 2018 | CIRCOLO MAGNOLIA | SEGRATE (MI)

Ingresso in cassa 30,00 €

Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow.