Rissa notturna in stazione, cinque denunce

Cinque persone sono state denunciate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate per rissa.

L’episodio risale a domenica sera in piazza Giovanni XXIII: una violenta colluttazione tra più persone, vista e sentita dai residenti della zona, che allarmati hanno chiamato la Polizia. Le Volanti del vicino commissariato diretto da Fabio Mondora, intervenute in un attimo, hanno trovato effettivamente alcune persone che erano venute in contatto. Un po’ ammaccate, ma nessuno peraltro ha fatto ricorso alle cure mediche. Si trattava di un cittadino ucraino, un russo e tre colombiani.

Era un’aggressione o una rissa? La Polizia ha deciso di indagare ulteriormente sull’episodio e – dall’esame delle telecamere in zona – ha ravvisato gli estremi della rissa, cioè di un comportamento che comporta anche rischi per l’incolumità pubblica, per esempio il rischio che qualcuno ci finisse in mezzo pur non c’entrando nulla (è successo anche di recente, in stazione). Di qui la denuncia dei cinque coinvolti.