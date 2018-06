I risultati delle elezioni a Lonate

Affluenza molto bassa a Lonate Pozzolo.

Alle 19 l’affluenza era solo del 39,94, in calo di quasi il 13% (52,70%) rispetto alle elezioni del 2014 (qui si va al voto anticipato dopo l’arresto del sindaco Danilo Rivolta).

Alle 19 i dati più alti erano quelli dei due seggi della frazione Sant’Antonino, dove ci si avvicinava al 50%, mentre nella piccola frazione di Tornavento aveva votato il 24%.



Aggiornamento ore 23.30

Stiamo seguendo lo spoglio al seggio delle scuole in centro paese, che ha quattro sezioni.

Alla chiusura dei seggi, alle 23, questi sono i dati definitivi dell’affluenza ai seggi di Lonate centro: alla sezione 1 ha votato il 54,7%, alla 2 e alla 3 il 53% circa, alla sezione 4 solo il 46,93%.

Aggiornamento ore 23.40

Primo seggio ufficioso, seggio 8: Angelino 158, Rosa 181, Verderio 27.

Poi al seggio 10 in vantaggio Angelino con 184, Rosa 175, Verderio 24.

Alla sezione 7 ampio margine di Rosa: 334, contro 207 di Angelino e 56 di Verderio.

Aggiornamento ore 24.00

C’è aria di agitazione nelle fila del centrodestra, preoccupa soprattutto il seggio 7. Ostenta, invece, una prima prudente soddisfazione Modesto Verderio, candidato di Grande Nord. La sua lista potrebbe aggirarsi intorno al 10%. Prenderebbe, in tal caso, un seggio in Consiglio e risulterebbe determinante per l’esito finale.

Aggiornamento ore 24.15

Ecco il Seggio di Tornavento: Rosa 118; Angelino 94; Verderio 51. A 9 sezioni su 11 scrutinate Nadia Rosa, candidata della lista civica Uniti e Liberi, ha 250 voti di vantaggio.

Aggiornamento ore 24.26

Dichiarazione di Ausilia Angelino che non nasconde il suo scoramento: “Ho perso, mi spiace. Sapevamo che era dura, credo di essere stata penalizzata dall’astensionismo. C’è stato il voto di protesta per Verderio”.

Aggiornamento ore 24.30

Dichiarazione di Nadia Rosa: “Sono molto felice per tutta la squadra e per Lonate, finalmente si volta pagina. Vogliamo fare un vero cambiamento, all’insegna dell’informazione e della trasparenza”