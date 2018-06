Rita Vitaloni a Showcase Gallery

Dal 25 giugno al 07 luglio 2018, Showcase Gallery, in via San Martino a Varese, ospita la mostra “Una vita” – personale di Rita Vitaloni, curata da Franco Crugnola, con catalogo curato da Vincenzo Chetta. L’esposizione, promossa da “Franco Crugnola Studio Di Architettura” di Varese, rientra nella collaborazione con il Biancoscuro srt Contest: Rita Vitaloni è stata una dei vincitori del concorso nella Sezione Grafica.

In mostra una serie di lavori di Rita Vitaloni parte del progetto: “Il colore degli sfrattati”. Rita Vitaloni (Savona – Italy) nata nel 1962, cittadina savonese, si è diplomata nel 1993 al Liceo Artistico “Arturo Martini” di Savona e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Nel 2004 ottiene il Diploma Accademico in Pittura e nel 2006 il Diploma Accademico di 2 livello con specializzazione in Grafica. Nel febbraio del 2008 subisce, con la sua famiglia, uno sfratto dall’immobile ereditato nel 1989, mantenuto, nonché ristrutturato completamente a proprie spese, per creare un nido nel quale far crescere la propria famiglia. Per il grande dolore, perde la madre e, oltre a non vedersi restituito nulla, viene contattata, come figlia erede, a pagare dal 1989 al 2008 (con interessi fino al 2015) canoni mai percepiti e ingenti spese per la vicenda giudiziaria. Questa situazione grava duramente sulla famiglia; per un lungo periodo non è riuscita a fare più nulla, poi ha trovato in sé la forza di rimettersi a dipingere spinta da motivazioni completamente nuove. Le sue opere vogliono ora testimoniare la propria profonda inquietudine creata da tale vicenda originatasi nel lontano 1989. Molte sono le sue presenze in mostre sia nazionali che internazionali, annoverando, tra le tante, la 56° Biennale di Venezia, Spoleto Arte e l’Art Festival in Shangai. Molti sono i critici che hanno parlato di Lei, tra cui Daniele Radini Tedeschi e Mariarosaria Belgiovine.

Prossima mostra in programma dal 14 lugli Personale di Elena Santucci.

Inaugurazione: sabato 23 giugno, ore 17.00

