Il ritmo dell’estate in Ticino

È tutto pronto per dare il via alla stagione dei festival sulle rive svizzere del Lago Maggiore e nelle valli del Locarnese. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le tre grandi rassegne del Canton Ticino dedicate alla musica:

New Orleans Experience-Original Music & Food from Louisiana è il marchio di fabbrica di JazzAscona, il più folle evento musicale dell’anno. Dal 21 al 30 giugno le strade si colorano dello spirito di New Orleans con oltre 150 concerti e jam session lungo la pittoresca passeggiata sul lungolago di Ascona. Grandi nomi della musica per una 34esima edizione indimenticabile.

Quest’estate torna anche “The smallest Big Blues Festival in Switzerland”. Nelle piccole piazze degli idilliaci paesi della Vallemaggia si svolgono ogni anno i suggestivi concerti del Vallemaggia Magic Blues (6 luglio – 3 agosto). Blues fantastico in un ambiente assolutamente magico.

Il viaggio nella musica continua con Moon&Stars (13-21 luglio), che quest’anno farà risplendere ancora una volta la Piazza Grande di Locarno di brillanti stelle come Sunrise Avenue, Scorpions, Nek-Max-Renga, James Blunt e altri grandi nomi. Approfittane per fare un salto nella Piazza Piccola, dove la Food & Music Street è l’occasione ideale per spegnere la sete e soddisfare i capricci del palato.