Come ritrovare l’autostima e smettere con la dipendenza

Da otto anni si ritrovano al convento dei frati Cappuccini in viale Borri a Varese. Si sono ritrovati per darsi forza e determinazione, uniti per combattere il demone della dipendenza.

Lunedì 25 giugno, alle ore 21, si incontreranno di nuovo per sottolineare l’importante traguardo. Ancora una volta, ospite della serata sarà il dottor Vincenzo Marino che affronterà il tema affronterà: “problemi di autostima, un ostacolo da superare nel percorso di recupero delle dipendenze.”

Una serata importante per l’associazione “Gruppo di auto aiuto… contro la dipendenza da gioco”

Il tutto è assolutamente gratuito.