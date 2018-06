Ritrovate 5 bici rubate, la Polizia cerca i proprietari

Questa mattina gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Legnano ha effettuato un blitz in un’abitazione dalla quale i cittadini segnalavano un andirivieni di soggetti maghrebini, irregolari sul territorio nazionale. Nel corso dell’operazione i poliziotti ha rinvenuto alcune biciclette e uno scooter, molto probabilmente rubati.

Il proprietario dello scooter è stato facilmente rintracciato in quanto il mezzo era oggetto di specifica denuncia. Il mezzo è stato già restituito al legittimo proprietario; indagato per ricettazione l’inquilino della casa dove è stato ritrovato.

Nella circostanza, non sapendo offrire spiegazioni plausibili in merito alla proprietà di ulteriori cinque biciclette nella sua disponibilità (4 mountain bike ed una da passeggio), sono state sequestrate e sono a disposizione dei proprietari. Chiunque pensa di poter essere il proprietario di una di queste bici può presentarsi in commissariato e ottenere informazioni in merito.