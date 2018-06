Scazzosi presidente del collegio sindacale della Federazione Lombarda del Credito Cooperativo

Roberto Scazzosi è stato eletto presidente del collegio sindacale della Federazione Lombarda delle Bcc.

Dopo la nomina del febbraio 2017, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate è stato indicato dall’assemblea della FedLo che si è svolta domenica 24 giugno a Milano a presiedere l’organismo che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione Lombarda delle Bcc e sul suo concreto funzionamento.

«Sono molto onorato di questo incarico», osserva Scazzosi. «Questa è una nomina di rilievo che permette alla nostra banca di continuare a giocare un ruolo importante in ambito regionale. Viene riconosciuto non solamente l’operato della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ma anche l’importanza del territorio nel quale operiamo da oltre 120 anni».

La Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo è il soggetto di riferimento per tutte le Bcc che operano in Lombardia. Fornisce alle banche rappresentanza, assistenza e consulenza, erogando servizi alle proprie associate. Si propone inoltre di promuovere la costituzione di Banche di Credito Cooperativo, di rafforzare il rapporto con le comunità locali di cui tali banche sono espressione, nonché di agevolare il loro sviluppo nell’interesse comune e nel rispetto dell’autonomia propria di ciascuna banca.

La Federazione Lombarda costituisce, insieme alle altre 14 Federazioni locali ed a Federcasse, la struttura associativa nazionale delle Bcc.

«In un momento delicato come l’attuale, il credito cooperativo si conferma come un modello diverso di fare credito», prosegue Scazzosi. «Il modello Bcc è motore di sviluppo che propone e sostiene una crescita che parte dal basso; parte dall’economia reale. E l’apertura della Federazione ai rappresentanti delle singole Bcc è la dimostrazione di come la rete creata rappresenti effettivamente il territorio a cui si rivolge dando risalto ai tre valori fondanti e caratteristici della Bcc: cooperazione, mutualità e localismo».

Oltre a Scazzosi, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate esprime anche un consigliere di amministrazione all’interno del CdA di FedLo: si tratta di Mauro Colombo, vicepresidente vicario della Bcc dell’Altomilanese e del Varesotto.