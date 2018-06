Roberto e il suo “coast to coast”, a piedi, nella bellezza

Dall’Adriatico al Mar Tirreno, dal Conero all’Argentario. Ha toccato luoghi di estrema bellezza il trekking in solitaria compiuto, zaino in spalla, dal nostro lettore tradateste Roberto Lovo, in soli 17 giorni.

Galleria fotografica Coast to coast dal conero all'argentario 4 di 12

Un cammino di circa 450 chilometri, raccontato tappa per tappa, in real time sulla sua pagina personale di Facebook e che proprio per il grande successo riscontrato (quasi quattromila richieste di amicizia in pochissimi giorni) lo ha spinto ad aprire una pagina dedicata alla sua passione per l’arte, i cammini e la natura.

E in effetti questo viaggio ha un qualcosa di profondamente affascinante per chi ama camminare: da una costa all’altra d’Italia ci si sposta tra scenari fatti di natura rigogliosa e aperta campagna ma anche cittadine storiche e borghi caratteristici.

Il “coast to coast” di Roberto è iniziato ad Ancona per proseguire nell’entroterra fino ad arrivare a Orbetello, articolandosi attraverso strade secondarie o sterrate:



Ad ogni tappa sul social network è stato dedicato un fotoracconto e alcuni video, che documentano in modo molto spontaneo e leggero, il tipo di sentiero, le caratteristiche della tappa (la media giornaliera è stata di 28 chilometri), suggestioni, le difficoltà incontrate e anche qualche imprevisto di percorso.

Un fascino particolare, oltre naturalmente ai panorami, lo hanno anche gli scorci in notturna dei borghi e delle cittadine raggiunte (Assisi, Orvieto, Pitigliano, per citarne alcuni) e i particolari artistici dei centri storici e dei monumenti (come i dettagli del Duomo di Orvieto con gli affreschi del Signorelli).

Vai alla pagina di Roberto Lovo con la descrizione delle tappe

Vai alla pagina di Roberto dedicata a trekking, arte e natura.

Il video di presentazione: