Rock “genuino” alla Tela

La Tela di Rescaldina si apre al rock più genuino, quello che arriva direttamente dall’America degli anni 60/70 e che è capace di spaziare dal country fino al blues.

The After Eight Band è l’ospite musicale di sabato 23 giugno dell’osteria del “buon essere”. Formazione che ha mantenuto intatta la voglia di fare buona vecchia musica, The After Eight Band coniuga il British Blues al Rock nelle sue forme più tradizionali, il Folk classico ed intellettuale alle diverse esperienze musicali della West Coast fino al divertimento del Country come genuina semplicità di espressione musicale.

Nata dall’affiatamento di Luigino Restelli e Pietro (Piero, Peter) Bottini, conosciutisi nel lontano 1964 grazie alla comune passione per la chitarra e la musica, ha subito nel tempo varie trasformazioni senza però mai perdere la propria identità e le proprie radici. Anche nella formazione più attuale è chiara l’impronta della musica targata USA, anni 60/70, sia per le cover più conosciute sia per i momenti musicali di loro composizione. Il gusto del suono dal vivo, così coinvolgente, acustico o elettrico, la tendenza ad armonizzare con più vocalità e sicuramente il piacere di far musica e di trarre gioia dalla musica stessa sono alla base di tutta la loro attività.

The After Eight Band è composta da Pietro Bottini (chitarra acustica, chitarra elettrica, mandolino, armonica e voce), Giuseppe Posillico (basso elettrico, contrabbasso e voce), Walter Anselmi (batteria) e Alessandro Restelli (chitarra acustica, chitarra resofonica, chitarra elettrica e voce).

Inizio alle 21.45, ingresso libero.