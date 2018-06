Il Rotary La Malpensa incontra il nuovo presidente della Camera di Commercio

Mercoledì 30 maggio 2018, presso il Rotary Club Busto Gallarate Legnano “La Malpensa” il neo Presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, ha illustrato le attività dell’Ente (pubblico, ma gestito con fondi privati), a tutela e rappresentanza di circa 85.000 aziende distribuite sul territorio di competenza, che conta un bacino di utenza di quasi 900.000 abitanti.

Lunghi ha specificato che la recente riforma delle Camere di Commercio, oltre a prevedere nuove competenze che prima non avevano, ha statuito la riduzione delle medesime, entro la fine di quest’anno 2018, da 107 a 60, attraverso opportuni accorpamenti, che porteranno alla riduzione di dirigenti e impiegati e, quindi, di costi. La Camera di Varese rimarrà indipendente, in quanto operante su un territorio sul quale sono attive più di 70.000 imprese.

Tra le varie nuove attività assegnate alle Camere di Commercio, Fabio Lunghi ha ricordato quella della promozione territoriale, soffermandosi sull’importante lavoro svolto quotidianamente a favore delle imprese del settore del turismo, attraverso il controllo, l’incentivazione e la certificazione, che hanno portato al considerevole incremento negli ultimi anni, a partire dal 2005 per arrivare ai giorni nostri, sfruttando l’indiscutibile traino che è stato rappresentato anche da Expo 2015.

Diversi sono stati gli argomenti e, soprattutto, i numeri esposti dal relatore per far comprendere l’importanza e la portata delle attività svolte dalla Camera per il lavoro e l’economia del territorio, per i quali si allegano le slides che hanno accompagnato la narrazione.