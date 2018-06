Il Rotary Varese-Verbano porta l’acqua in due villaggi cambogiani

Phnom Penh, la capitale della Cambogia, è una metropoli contemporanea, con grattacieli moderni, negozi alla moda ed auto di lusso che sfrecciano nelle strade. Ma basta uscire dalla città, dopo una sterminata periferia, per tornare indietro di anni. Dopo un’ora di viaggio la strada asfaltata finisce ed inizia lo sterrato interminabile che attraverso paesaggi meravigliosi dal punto di vista naturalistico quanto difficili per viverci porta verso i villaggi nelle campagne. Qui le case sono palafitte per ripararsi durante inondazioni della stagione delle piogge che, ironia della sorte, prende il posto della stagione secca che lascia letteralmente a bocca asciutta.

È proprio in queste aree rurali non raggiunte dall’acqua potabile, dalle fognature e dalla corrente elettrica che si è svolta l’iniziativa del Rotary Varese-Verbano. Con la collaborazione del Nodo onlus sono stati realizzati e messi in funzione nel villaggio di Tang Pon quattro pozzi che garantiranno acqua tutti i giorni dell’anno a 90 famiglie, circa 450 persone.

La morfologia del terreno non ha consentito invece di trivellare i pozzi anche nel vicino villaggio di Chrok Khov dove vivono una settantina di famiglie, circa 350 persone e sede tra l’altro dell’unica scuola della zona. È stato perciò scavato un grande bacino che servirà a raccogliere l’acqua durante la stagione delle piogge e consentirne l’utilizzo nel resto dell’anno dopo esser stata depurata mediante i filtri che il Rotary Varese-Verbano aveva già donato negli anni scorsi. L’iniziativa, seguita in loco da Paolo Molteni socio del Rotary Varese-Verbano e da Lucia Riboldi, si è poi completata con una serie di controlli medici sui bambini della scuola e la consegna di generi vari ai partecipanti ai corsi di igiene personale e corretto uso e manutenzione dei filtri per la potabilizzazione dell’acqua.