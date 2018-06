Rotonda sul viale duca d’Aosta, confronto con i comitati

Quelli che la rotonda l’hanno approvata (con tutto il pacchetto del comparto Coop ed ex-calzaturificio Borri) e quelli che se la sono ritrovata pur non volendola, sullo stesso palco al Museo del Tessile per spiegare come si è arrivati a questo.

Il 6 giugno il comitato di quartiere Borri, La Voce della Città e Legambiente hanno invitato a parlare il sindaco Emanuele Antonelli e l’ex-sindaco (oggi assessore all’Istruzione) Gigi Farioli oltre all’assessore all’urbanistica attuale Isabella Tovaglieri e il suo predecessore Giampiero Reguzzoni.

L’appuntamento è alle 20,45 nella sala conferenze del Museo del Tessile per fare il punto della situazione e per capire perchè e come si è arrivati ad approvare la rotatoria sul Duca d’Aosta.