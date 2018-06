Rovera scatenato: vince due volte ed è sempre più leader

Doveva essere di passaggio, dopo il titolo conquistato lo scorso anno, e invece Alessio Rovera è sempre più protagonista nella Porsche Carrera Cup Italia 2018.

Nel weekend di gare organizzato da AciSport a Misano Adriatico, il pilota varesino è tornato alla vittoria nel monomarca tricolore organizzato dalla Casa di Stoccarda. Anzi, è tornato a dominare: il portacolori del team Tsunami RT ha infatti messo a segno una doppietta che permette ad Alessio di “scappare” in classifica generale.

Dopo la sfortuna che lo ha colpito a Monza – speronato in Gara1 e impossibilitato, per via dei danni, a partecipare a Gara2 – Rovera ha riavuto indietro qualcosa dalla dea bendata alla domenica, quando ha concluso al terzo posto ma è poi stato proclamato vincitore per via di una penalizzazione comminata a Fulgenzi e Mosca. Detto questo però, è bene sottolineare che il driver varesino si è assolutamente meritato i risultati ottenuti.

Dopo aver fatto segnare la pole position, Rovera ha battuto tutti nella Gara1, quella disputata sabato, con il solo Mosca – compagno di scuderia – in grado di restare agganciato ai suoi scarichi e secondo per poco più di 4 decimi. Alla domenica l’impresa sembrava più difficile, perché per regolamento la Porsche numero 112 doveva scattare dalla sesta posizione. Alessio però è stato molto regolare, tenendo una guida pulita e una condotta irreprensibile fino al terzo posto sul traguardo e al primo dopo le decisioni dei giudici. A questo punto della stagione della PCCI Rovera ha vinto cinque gare su otto.

«A Misano abbiamo confermato competitività sia sul passo gara sia sul giro più veloce – ha detto dopo le premiazioni – Non era facile visto che il team ha dovuto cambiare la scocca alla 911 GT3 Cup dopo l'incidente di Monza. Grazie ai punti di Misano restiamo in vetta alla classifica, ma ora desidero focalizzarmi soltanto sul prossimo impegno, quello nella Porsche Mobil1 Supercup in Austria».