Ruggero De I Timidi in concerto, al via la Festa del Rugby

Al via questa sera, giovedì 7 giugno, l’edizione 2018 della Festa Del Rugby. Ad aprire la quattro giorni di eventi sarà il concerto del cantante e comico Ruggero De I Timidi, in apertura i The PinkoPallino Gang Bang.

Il Campo Sportivo “Aldo Levi” di Giubiano si prepara quindi a quattro giorni di festa dove non mancherà lo sport ma anche fiumi di birra, cucina e divertimento.

Venerdì alle 17 apre la cucina e si terrà il III Memorial Associazione Andrea Paltani. Alle 21 e 30 la Irishnight con The Clurs e Uncle Bard & The Dirty Bastards. Sabato la festa apre alle 15 quando ci sarà il Torneo Seven. Alle 21 e 30 concerti di Keemosabe, Bassistinti e The Sicks. A mezzanotte dj set. La festa è ad ingresso libero.