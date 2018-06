Rush finale per concludere i lavori della nuova piazza Vittorio Emanuele II

Proseguono a pieno ritmo, approfittando di ogni squarcio di sole tra un temporale e l’altro, i lavori di realizzazione della nuova piazza Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi simbolo della città di Busto Arsizio, da dieci anni sotto chiave per il cantiere che ha rimodernato tutto il comparto di via Solferino (foto Francesco Castiglioni).

Seguendo il cronoprogramma dei lavori, il mese di giugno dovrebbe essere quello in cui l’intervento verrà completato e sembra che questa volta la scadenza possa essere rispettata dall’impresa costruttrice. Gran parte dei sanpietrini sono stati posizionati, le fontane stanno prendendo forma e già si intravede il risultato finale.

C’è grande attesa e curiosità tra i cittadini per sapere come si presenterà, una volta chiuso il cantiere e rimosse le recinzioni che ormai erano diventate parte (brutta) del paesaggio. Certamente l’effetto non sarà di massima soddisfazione se la si guarderà lasciandosi alle spalle palazzo Cicogna a causa delle facciate del palazzo che la circonda, ancora senza finestre, ma se la si guarda rivolti con lo sguardo verso la sede dei musei civici e della biblioteca, l’effetto non è niente male.