Sabato e domenica rombano le moto a Moriggia

Tornano a rombare le moto al Motor Day Gallarate. Lo fanno con una formula nuova e diversa rispetto a quella del 2017, che aveva visto il “campo base” in pieno centro città, nel cortile del Broletto: quest’anno la manifestazione avrà il suo cuore in via Gramsci a Moriggia. (foto: Carlo Uboldi)

Ricco è il programma della due giorni proposta dall’historic Motor Club Cascinetta, in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Gallarate. Sabato si parte con il corso di guida sicura in collaborazione con la Polizia Locale, rivolto ai ragazzi delle scuole cittadine. Lo stand gastronomico garantirà una buona offerta culinaria a pranzo e a cena, aspettando lo spettacolo di Carletto Bianchessi di Colorado, mentre per i piccoli c’è il Magic Alan Show.

Domenica sarà invece il giorno della grande parata che partirà da Moriggia alle 10.30 (iscrizioni già da sabato): un tour che porterà le moto fino in centro città, all’aperitivo in piazza Libertà, per poi rientrare a Moriggia per il pranzo. Iscrizione 15 euro con aperitivo e pranzo, 10 solo aperitivo).

Nel pomeriggio si continuerà con la premiazione delle migliori moto customizzate e d’epoca, prevista alle 16.30 (ci si può iscrivere dalle 15 alle 16). La sera c’è ancora lo stand gastronomico aperto, ci sarà alle 21 lo spettacolo 4Dancing con musica revival e alle 22.30 i giochi pirotecnici.