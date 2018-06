Sacconago in festa per San Pietro e Paolo

29 giugno, San Pietro e Paolo, per Sacconago vuol dire festa patronale: vuol dire fare festa in compagnia a base di sport, musica, divertimento, religiosità e tanta tanta voglia di stare insieme.

La festa si svolgerà in Piazza dell’ Chiesa ed all’interno del Parco Parrocchiale limitrofo. Si inizia proprio domani sera venerdì 29 giugno, giornata dedicata proprio ai due Santi. Alle ore 20 si svolgerà la 12^ edizione del Giro dei 3 Campanili; Camminata non competitiva sull distanza dei 5,5 km. Iscrizioni sino a pochi minuti prima della partenza. Seguirà dopo le premiazioni alle ore 21 il brindisi di apertura della Serata della Birra ed alle ore 21.30 il concerto dell’ ormai Famosissima Urlo Band che per il 4 anno consecutivo tornano con la loro grande Ilarità in quel di Sacconago feudo storico del Fans Club delle “Ugoline”

Sabato si inizia presto già nel pomeriggio con il 9° Torneo misto di Volley sui due campi allestiti in piazza e con l’apertura delle mostre fotografiche e dei giochi per i bambini.

La sera grande Cena a base di Paella ed il Concerto della Tribute Band di Eros Ramazzotti: Dove c’è Musica. Un gruppo che sta portando in giro per mezza Europa le canzoni di uno dei cantautori italiani più conosciuti al mondo da oltre 30 anni. Un cantante che accomuna diverse generazioni; una tribute band che farà rivivere le sensazioni e le emozioni di un vero concerto.

Domenica mattina sarà svegliata dal rombo del raduno del Moto Club Bustese che con i loro centauri percorreranno le vie del quartiere per poi essere esposte in piazza per tutta la mattinata. – Alle ore 10.30 la S.Messa Solenne con i festeggiamenti di due Sacerdoti Doc di Sinaghina fattura: Don Maurizio Toia per i suoi 30 anni di sacerdozio e Padre Domenico Vitale per i suoi 5 anni. – Al termine benedizione delle moto, lancio dei palloncini ed aperitivo comunitario in piazza.

Nel pomeriggio, Finali del Torneo di Volley, stand e giochi vari all’interno del cortile. Alle ore 17.30 la Messa Vespertina ed a seguire la processione per le vie del paese.

Spazio poi alla cena a base di Spritz e Tapas organizzata in toto dai giovani ed adolescenti della Parrocchia. La serata danzante sarà con l’orchestra Milly e una Notte per ballare a ritmo di liscio e latino americani e riempire la pista.

Lunedì, serata conclusiva con l’arrivo sul palco del comico televisivo Max Pieriboni volto affermato di Colorado e con l’estrazione della Sottoscrizione a premi.

Inutile dire che per tutti e quattro i giorni della Festa sarà in funzione il famoso Banco Gastronomico con la possibilità di cenare insieme, e gustare le prelibatezze preparate dagli “”chef”” sinaghini. Info e prenotazione tavoli al 366 4588354