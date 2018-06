Da Sacro Monte alle Pizzelle nel mese delle fragole

Per giovedì 14 giugno con partenza da Piazzale Pogliaghi alle ore 8.30 si salirà al primo pratone delle Pizzelle, dove, con buona pace di coloro che hanno vissuta questa esperienza nel mese precedente, si noterà il mutamento profondo che è intervenuto nella vegetazione, le composite allora non fiorite avranno iniziata la loro fioritura, le diverse piantaggini saranno in fiore cosi come i diversi tipi di rose ed in qualche angolo fortemente ombreggiato potremo ritrovare qualche pianta di Erba fragolina (Sancula europea) mentre in quelli più soleggiati il Laserpizio sermontano (Laserpitium sileri) la farà da padrone con i garofani selvatici che mostrano la loro bellezza. Si cercherà la fioritura dell’Erba perla azzurra (Buglossoides purpuro-caerulea). A questo punto qualcuno vorrà fermarsi a godere il sole altri vorranno proseguire fino al passo questi ultimi avranno il piacere di vedere le Manine profumate (Gymnadenia odoratissima), la fioritura numerosa della Vedovina strisciante (Lomelosia graminifolia) oltre a qualche esemplare di giglio rosso. Si scenderà dalla cima del Pizzella seguendo la costa frastagliata e godendo del magnifico paesaggio che si gode da quel punto in mezzo ad una vegetazione ridondante. Assicuro una uscita piacevole, facile, con poco dislivello, quindi agevole per tutti, lungo il percorso non si trovano distributori di bevande o generi di conforto per cui si consiglia di portarsele, il rientro a piazzala Pogliaghi è previsto per le ore 12 .Ovviamente l’uscita si attuerà solo in condizioni di tempo buono, sarebbe gradita una conferma per la partecipazione.

Teresio Colombo

Ricordo che gli articoli relativi alle precedenti uscite sono disponibili nella cartella: documenti, sotto cartella botanica e uscite, cartella: uscite 2018 al seguente link:

https://1drv.ms/f/s!Ai2XEUNXNkbNaN2D7n38g7DKm3o