Sacro Monte in mostra nella hall centrale dell’ufficio postale

É stata presentata nella mattinata la mostra fotografica “Lo Sguardo sul Sacro Monte” presso la hall centrale dell’Ufficio Postale di Viale Milano a Varese.

Per Poste Italiane erano presenti Giovanni Accusani, Responsabile Mercato Privati per la Macro Area Nord Ovest e il Direttore della Filiale di Varese Vincenzo Diodovich, oltre a Elena Castiglioni e Lorenza Giacardi in rappresentanza del Sacro Monte di Varese.

Nata nell’ambito del più ampio progetto “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia: una mostra fotografica per la valorizzazione e come strumento per un nuovo progetto di comunicazione”, ideato da Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese e realizzato grazie al sostegno di Regione Lombardia e alla collaborazione di Regione Piemonte, gli scatti fotografici fanno tappa alle Poste di Varese.

I pannelli esposti mostrano opere fotografiche di Marco Beck Peccoz e Roberto Morelli, nelle quali i due fotografi hanno catturato la bellezza e il fascino del Sacro Monte di Varese – importante sito UNESCO della realtà locale varesina – mostrando scorci, vedute paesaggistiche e particolari interni sia delle cappelle della Via Sacra sia delle sue realtà museali.

Il legame con il territorio e l’attenzione alle iniziative che contribuiscono alla sua valorizzazione sono un tratto distintivo di Poste Italiane che è profondamente radicata anche in provincia di Varese attraverso una rete di 175 Uffici Postali. L’Azienda ha accolto con interesse la proposta di coinvolgere nel progetto l’ufficio postale di via Milano, orgogliosa di dare la propria disponibilità all’iniziativa della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese che punta alla diffusione delle bellezze artistiche e paesaggistiche presenti nel territorio.