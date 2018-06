Il sacro Monte in tournée nei piatti realizzati in Somsart

Venti piatti dipinti a mano, differenti l’uno dall’altro, perché ognuno ha un autore differente, ma tutti categoricamente ispirati dallo stesso luogo: il Sacro Monte varesino.

Sono stati realizzati in uno dei laboratori culturali-artistici del Centro Diurno Psichiatrico di Comerio presso cui si svolgono percorsi di cura che utilizzano la ricerca espressiva tramite laboratori di pittura, scultura, danza, teatro, musica.

Arte in azione, quindi: arte dimensione dell’anima capace di contenere, dare senso e trasformare la sofferenza tramite la fantasia, energia infantile che libera e crea condivisione.

In ogni piatto decorato c’è una storia personale che offre l’opportunità di un incontro e lo scambio di racconti che s’incontrano in un percorso comune, tracciato dal quella voglia di vivere in cui tutti ci riconosciamo.

Piatti in cammino, ospitati periodicamente da vari ristoratori di Varese, accompagnati da un breve testo per illustrare l’iniziativa che ha lo scopo di creare occasione d’incontro e di convivialità per i clienti e per i soci in visita con i loro familiari, perché socializzare è un’esperienza terapeutica per tutti.

Il giro tra i locali, iniziato con la pizzeria Linea 88 in via Guido da Velate, proseguirà, nel periodo estivo, per quattro mesi, presso La Griglieria Ripoli in piazza Beccaria a Varese.

Piatti in tournée, quindi, a partire dalla mostra alla Location Camponovo a Sacro Monte, e dopo la permanenza presso la “Bottega” del borgo di Santa Maria del Monte. L’esordio invece è stato l’autunno scorso, in villa Crippa in occasione della prima edizione di nature Urbane.