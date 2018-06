A tra “Tra sacro e Sacro Monte” protagonista la poesia

È tutto pronto per la nona edizione del festival teatrale “Tra Sacro e Sacro Monte”, l’appuntamento che porta alla terrazza del Mosè dal 5 al 26 luglio i grandi protagonisti della scena teatrale contemporanea.

Un Festival, realizzato dall’Associazione Kentro in partenariato col Comune di Varese, con la proficua collaborazione tra le varie realtà del territorio, pubbliche e private, in linea con un comune desiderio di dar vita a “momenti di vita buona” sulla vetta della via Sacra di Varese, vera “bandiera” artistica e culturale del territorio tanto da essere fregiata del riconoscimento di patrimonio Unesco.

«Dopo nove anni parlare di questa come di una manifestazione interessante è riduttivo – ha sottolineato l’assessore alla cultura Roberto Cecchi – Questa fa parte delle manifestazioni importanti per la città, e anche oltre»

«Noi chiamiamo questi eventi “dialoghi di vita buona” – commenta l’arciprete del sacro Monte, monsignor Erminio Villa – pensatori, in questo caso poeti, che aiutano a riflettere sul senso della vita. Spero che le persone salendo al sacro monte trovino nutrimento da un evento simile»

PROTAGONISTA LA POESIA “DETTA”

«Dopo otto anni di grande prosa, ho deciso che era il momento di osare di più: la poesia – spiega Andrea Chiodi, direttore artistico e ideatore del Festival alle sue origini – La poesia è un viaggio meraviglioso che si percorre insieme al poeta; è la scoperta di immagini e suoni che rimandano ad altro; è forse la forma più sintetica della scrittura. Da questa intuizione nasce la nona edizione del Festival Tra Sacro e Sacro Monte, interamente dedicata al testo poetico, un testo che non deve essere recitato ma detto».

La Terrazza del Mosè farà così da cornice ai versi di Leopardi, Ada Negri, Testori, Michelangelo e De Andrè, in quattro appuntamenti con attori straordinari, cui faranno da corollario iniziative di teatro itinerante e incontri con l’autore.

DA GABRIELE LAVIA A MASSIMO POPOLIZIO

il primo dei quattro grandi appuntamenti è con Gabriele Lavia giovedì 5 luglio alle 21 con “Leopardi. Infinito”.

Dopo di lui, il giovedì dopo, 12 luglio ci sarà Proxima Res con Laura Marinoni. Il 19 luglio è invece la volta di Federica Fracassi, alla sua seconda apparizione come protagonista, affronterà Ada Negri, mentre a chiudere, giovedì 26 sarà Massimo Popolizio che, amico di Tra Sacro e Sacro Monte, sta preparando una lettura speciale per il festival che ha come titolo “Da Michelangelo a Fabrizio De André. La parola rivoluzionaria”.

TANTO ALTRO TEATRO OLTRE ALLE SERATE DEL GIOVEDI’

il gruppo degli organizzatori e sostenitori

Ai quattro eventi del giovedì, si affiancano anche diversi eventi originali che renderanno il Sacro Monte la “casa del teatro spirituale” per tutto il mese di luglio.

Innanzitutto, torna il “teatro itinerante” del Progetto Iceberg, che racconterà tra le strade del borgo “Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari”. L’8, il 12 e il 22 luglio, alle 18, Karakorum Teatro propone uno spettacolo nel quale il pubblico è condotto tra i vicoli per raccontare di quel mettersi in viaggio alla ricerca di qualcosa di meglio, una promessa, una speranza, un desiderio di cambiare le cose.

Karakorum teatro e le loro storie, in azione nella passata edizione

Totalmente nuovo invece il “fuori cartellone”, alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi, che ospiterà “Le Stanze” un progetto nato a Milano che porta il teatro nelle case e nelle case-museo. Approvittando della splendida cornice di Casa Pogliaghi, mercoledì 18 luglio alle 21,Oscar De Summa, uno dei più interessanti autori e attori della scena contemporanea, proporrà “San Francesco Live”.

Due saranno invece gli “incontri ravvicinati” coi poeti: saranno in Location Camponovo. Martedì 10 luglio, alle 21, l’appuntamento è con Davide Rondoni e il suo “L’allodola e il fuoco. Le cinquanta poesie che accendono la vita”. Martedì 24 luglio, alle 21, incontro con Roberto Mussapi, protagonista con “Voci Prima della scena”.

TORNANO ANCHE GLI APERITIVI IN TERRAZZA

Tornano anche gli aperitivi in Terrazza che precederanno le sere dei giovedì.

Alle 18.30, nella suggestiva Location Camponovo, che ha una terrazza che guarda tutta la spianata a sud del Sacro Monte. Qui sarà possibile anche prendersi la cena al sacco in take away, anche se solo suprenotazione. Nei due martedì di incontri con l’autore, l’aperitivo è previsto alle 19.

Un altro ristorante del sacro monte mette invece a disposizione la cena dopo teatro: si tratta l’Hotel Ristorante Al Borducan che resterà aperto fino alle 23 per frugali cene post spettacolo.

COME ARRIVARE IN CIMA

I giovedì sera del Festival La cima del Monte potrà essere raggiunta dal centro di Varese, con la navetta gratuita offerta da Morandi Tour, con partenza alle 19.30 da Piazza Monte Grappa, fermata intermedia al piazzale dello Stadio F. Ossola alle 19.35, e rientro al termine dello spettacolo.

La navetta Morandi tour sarà garantita anche martedì 10 e 24, al costo però di 5 euro a/r per persona.

Secondo ciò che ha comunicato lo stesso sindaco di Varese nella presentazione, saranno garantite anche le navette comunali dallo stadio: i loro orari e l’eventuale “coincidenza” con la funicolare, negli anni scorsi aperta fino alla fine degli spettacoli, saranno noti più avanti.