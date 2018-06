Il saggio chiude la stagione della Polisportiva Varese

La Polisportiva Varese ha svolto il classico saggio di fine stagione agonistica nella palestra di Gazzada, sede abituale degli allenamenti del club che principalmente si occupa di ginnastica.

Ospiti del saggio 2018 sono state la bielorussa Anna Bubenshchikova, ex ginnasta della nazionale del suo paese, e diverse atlete russe invitate a partecipare per qualche tempo agli allenamenti estivi del club varesino. Bubenshchikova rimarrà per qualche tempo nei quadri della società.

Lo spettacolo ginnico ha previsto una lunga serie di esibizioni con diverse coreografie, sotto il controllo attento delle tecniche della società. Il costante impegno di staff tecnico e atlete quest’anno ha portato sul podio, nelle diverse categorie, tutte le ginnaste che hanno gareggiato.

E per la prossima stagione sportiva è già prevista una grande novità: la Polisportiva Varese aprirà infatti un Centro Tecnico nel quale le ginnaste potranno allenarsi dalla mattina alla sera,

sempre continuando il proprio percorso formativo scolastico, direttamente sul luogo degli allenamenti.