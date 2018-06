Sala ai neonazisti di Do.Ra., la Lega bacchetta il “suo” sindaco

Il segretario provinciale della Lega Nord Matteo Bianchi, neo eletto alla Camera dei Deputati, bacchetta il sindaco di Gazzada Schianno Cristina Bertuletti (sua collega di partito), “rea” di aver concesso una sala comunale all’associazione neonazista Comunità dei Dodici Raggi.

«Decisamente inopportuna la concessione della sala consigliare del Comune di Gazzada Schianno per la serata del 9 giugno – commenta Bianchi -. Spero vivamente (e suggerisco) che il Sindaco Bertuletti, nelle sue autonome prerogative da capo dell’amministrazione gazzadese, possa ravvedersi verso una decisione che risulta contrastante con l’indipendenza delle Istituzioni e delle sue sale».

Bianchi ha già nei mesi scorsi fatto presente come sia importante per la Lega che l’amministrazione comunale di Gazzada chiuda il suo mandato da qui al 2019 concentrandosi sui temi concreti programmatici: «Ritengo che, a distanza di anni, sia arrivato il momento di approfondire il periodo tra il 1943 ed il 1945 nel nostro paese, con l’indipendenza storica di non leggere la stessa solo con gli occhi dei vincitori. Tuttavia i rappresentanti delle Istituzioni devono mantenere equilibrio, senza esporre le stesse a diatriba politica. Bertuletti cerchi di mantenere questi principi nel rispetto della funzione che ricopre», chiosa Bianchi.